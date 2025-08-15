Moradores reclamam de problemas na coleta de lixo

Moradores de Maringá têm registrado reclamações sobre atrasos e alterações nos horários da coleta de lixo, gerando confusão e transtornos. No Jardim Maravilha, um leitor do Jornal do Povo relatou que o caminhão passou a recolher o lixo às segundas e quartas, depois das 23h, enquanto anteriormente a coleta ocorria às terças e quintas, por volta das 19h.

“Estamos perdidos para saber quando deixar o saco de lixo. E coitado dos meninos trabalhando à meia-noite. Preferia antes”, afirmou.

Outra moradora, Rosana Alves Fungaes, criticou a conduta da coleta seletiva. “Já vi várias vezes o caminhão lotado de garrafas, caixas e outros materiais caindo no meio da rua, e nenhum dos meninos pegando de volta, simplesmente deixando no local, sujando mais ainda. Sei que é um trabalho difícil, mas não entendo o motivo de deixarem sujo”, disse.

Já um motorista da coleta convencional, que prefere não se identificar, comentou que a situação está realmente complicada. “É um trabalho muito cansativo, árduo e definitivamente não reconhecido. O pessoal às vezes falta por exaustão, doenças, etc. Precisa urgente de mais gente, mas quem é que vai querer?”, declarou.

A Prefeitura esclareceu que, no Jardim Maravilha, a coleta convencional ocorre às segundas, quartas e sextas, no período noturno, conforme o mapa disponível no site oficial, que também consta com horários das coletas seletivas e locais específicos para descartes de resíduos diversos.

Já o prefeito Silvio Barros explicou, em entrevista à CBN Maringá que os atrasos são consequência da falta de pessoal. “Temos mais de 100 colaboradores, mas uma quantidade elevada de atestados médicos dificulta formar equipes. Vamos ter que periciar esses atestados”, afirmou.

Para reduzir os problemas, a administração municipal planeja remanejar servidores de outras áreas para reforçar a coleta e contratar cerca de 70 novos funcionários operacionais. Além disso, a frota de caminhões será renovada, já que muitos veículos estão sucateados.

Recentemente, a Prefeitura abriu uma licitação para instalar dispositivos de rastreamento em 40 caminhões compactadores. A medida busca garantir maior controle sobre a execução dos serviços, otimizar rotas, dimensionar equipes e corrigir falhas no atendimento aos bairros.

A contratação será realizada por licitação eletrônica, com valor máximo estimado em R$ 12 mil para um contrato de 12 meses. A iniciativa é voltada a microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais.