Ministério Público aceita denúncia de show sertanejo de R$ 420 mil pago pela Prefeitura de Maringá

Documento oficial aponta alerta interno, diferença de valores e abre inquérito para apuração

04/02/2026
O show sertanejo contratado pela Prefeitura de Maringá para o réveillon de 2025 entrou oficialmente no radar do Ministério Público do Paraná. Um inquérito civil foi instaurado para apurar a contratação da dupla Pedro Paulo & Alex, ao custo de R$ 420 mil em dinheiro público.

A apuração teve início após denúncia apontar que o valor pago estaria muito acima do praticado pela mesma dupla em apresentações realizadas em cidades vizinhas, em datas próximas ao evento em Maringá. Em alguns municípios da região, os cachês pagos teriam ficado bem abaixo do valor desembolsado pela Prefeitura.

Outro ponto que pesou para a abertura do inquérito é que a própria Procuradoria do Município já havia alertado internamente sobre o valor contratado estar acima da média de mercado observada em outros contratos semelhantes.

No documento que formaliza a investigação, o Ministério Público afirma que o valor pago “estava muito acima da média do pago pelas outras municipalidades”, o que reforçou a necessidade de aprofundamento da apuração.

Na época da contratação, o então secretário de Cultura defendeu o contrato alegando que o cachê refletia um novo patamar de preço praticado pela dupla sertaneja. Essa justificativa agora deve ser analisada junto aos demais critérios utilizados para a definição do valor.

O foco da investigação não é o evento artístico em si, mas a proporcionalidade do valor pago com recursos públicos e a compatibilidade do contrato com o mercado. O Ministério Público deve avaliar se o processo seguiu os parâmetros legais e administrativos previstos. (inf Pan News Maringá)

Foto de redação redação04/02/2026
