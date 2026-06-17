Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo

O grupo Menudo está de volta. Uma das boybands de maior sucesso da história — idealizada em 1976 e criada pelo produtor Edgardo Díaz em 1977-, a banda pop de Porto Rico retornará aos palcos, após um hiato de mais de 15 anos, para celebrar cinco décadas de existência. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais, com a divulgação da turnê “Menudo 50”.

A série de shows começará em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde também percorrerá por cidades como Rosemont, Hollywood e Nova York. Na sequência, os músicos aterrissam no México e em Porto Rico. A agenda completa ainda não foi disponibilizada.

Fazem parte do atual arranjo dos Menudos os cantores e músicos Ramone Acevedo, Robert Avellanet, Ralphy Rodriguez, René Farrait, Sergio Blass, Ruben Gomez e Roy Rosselló. Todos estiveram em algumas das várias formações que o grupo já teve. A série de shows marcará o reencontro de sete ex-integrantes de diferentes gerações, incluindo o brasileiro Roy Rosselló. O cantor Ricky Martin não participa desta reunião.

Primeiro Show: 10 de outubro de 2026, no YouTube Theater, em Los Angeles (EUA).

Cidades Confirmadas: A turnê passará por grandes cidades americanas (Chicago, Nova Iorque), além de apresentações no México e em Porto Rico.

Formação no Palco: René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez e Robert Avellanet.

Ingressos: A venda geral é feita oficialmente por meio da Live Nation. (inf O Globo)

Show em Maringá

O show foi parte da segunda turnê do Menudo no Brasil, que incluiu apresentações em cidades como Londrina e São Paulo, o evento foi em agosto de 1985, o grupo realizou a sua apresentação no Estádio Willie Davids para um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

Eles estavam no auge com a formação clássica composta por Robby Rosa, Roy Rosselo, Charlie Massó, Ray Reyes e Ricky Martin.

Em Maringá, eles ficaram hospedados na casa do comunicador Lindolfo Junior, no registro da foto com Ricky Martin