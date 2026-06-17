MaringáMúsica

Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo

Após hiato de mais de 15 anos sem apresentar shows, grupo porto-riquenho retoma formação para comemorar cinco décadas de existência

Foto de redação redação17/06/2026
menudo 1985 Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo
formação clássica composta por Robby Rosa, Roy Rosselo, Charlie Massó, Ray Reyes e Ricky Martin

O grupo Menudo está de volta. Uma das boybands de maior sucesso da história — idealizada em 1976 e criada pelo produtor Edgardo Díaz em 1977-, a banda pop de Porto Rico retornará aos palcos, após um hiato de mais de 15 anos, para celebrar cinco décadas de existência. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais, com a divulgação da turnê “Menudo 50”.

A série de shows começará em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde também percorrerá por cidades como Rosemont, Hollywood e Nova York. Na sequência, os músicos aterrissam no México e em Porto Rico. A agenda completa ainda não foi disponibilizada.

menudo Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo
A atual formação do Grupo Menudo, que voltará aos palcos, em 2026, para celebrar 50 anos

Fazem parte do atual arranjo dos Menudos os cantores e músicos Ramone Acevedo, Robert Avellanet, Ralphy Rodriguez, René Farrait, Sergio Blass, Ruben Gomez e Roy Rosselló. Todos estiveram em algumas das várias formações que o grupo já teve. A série de shows marcará o reencontro de sete ex-integrantes de diferentes gerações, incluindo o brasileiro Roy Rosselló. O cantor Ricky Martin não participa desta reunião.

Primeiro Show: 10 de outubro de 2026, no YouTube Theater, em Los Angeles (EUA).
Cidades Confirmadas: A turnê passará por grandes cidades americanas (Chicago, Nova Iorque), além de apresentações no México e em Porto Rico.
Formação no Palco: René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez e Robert Avellanet.
Ingressos: A venda geral é feita oficialmente por meio da Live Nation. (inf O Globo)

Show em Maringá
O show foi parte da segunda turnê do Menudo no Brasil, que incluiu apresentações em cidades como Londrina e São Paulo, o evento foi em agosto de 1985, o grupo realizou a sua apresentação no Estádio Willie Davids para um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

menudo 1985 Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo

Eles estavam no auge com a formação clássica composta por Robby Rosa, Roy Rosselo, Charlie Massó, Ray Reyes e Ricky Martin.
Em Maringá, eles ficaram hospedados na casa do comunicador Lindolfo Junior, no registro da foto com Ricky Martin

menudo marco correa Menudos anunciam retorno aos palcos para celebrar 50 anos do grupo
Ricky com os locutores Marquinhos Corrêa e Paulo Amaral (Polila)
Etiquetas
Foto de redação redação17/06/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Lojas Americanas fecham as portas em endereço tradicional de Maringá

Lojas Americanas fecham as portas em endereço tradicional de Maringá

12/06/2026
Foto de Dupla maringaense representa o Brasil em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na Turquia

Dupla maringaense representa o Brasil em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na Turquia

11/06/2026
Foto de Expoingá 2027

Expoingá 2027

04/06/2026
Foto de Câmara homenageia Arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen

Câmara homenageia Arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen

01/06/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo