“Me arrependo mil vezes de ter votado em você”

Em Mandaguari, a presidente da Amusep, a prefeita Ivoneia Furtado, ouviu o que não quis. A mãe que perdeu uma filha que estava com dengue hemorrágica procurou o Pronto Atendimento Municipal por três vezes e foi tratada como se tivesse pedra nos rins. Quando descobriu o que tinha já era tarde demais.
A mãe, obviamente, disse que se arrependeu de ter votado na prefeita reeleita, que prepara as malas para uma viagem de 14 dias pela Europa custeada pelos cofres públicos. (inf Angelo Rigon)
Em Mandaguari, a presidente da Amusep, a prefeita Ivoneia Furtado, ouviu o que não quis. A mãe que perdeu uma filha que estava com dengue hemorrágica procurou o Pronto Atendimento Municipal por três vezes e foi tratada como se tivesse pedra nos rins. Quando descobriu o que tinha já era tarde demais.