“Me arrependo mil vezes de ter votado em você”

Em Mandaguari, a presidente da Amusep, a prefeita Ivoneia Furtado, ouviu o que não quis. A mãe que perdeu uma filha que estava com dengue hemorrágica procurou o Pronto Atendimento Municipal por três vezes e foi tratada como se tivesse pedra nos rins. Quando descobriu o que tinha já era tarde demais.

A mãe, obviamente, disse que se arrependeu de ter votado na prefeita reeleita, que prepara as malas para uma viagem de 14 dias pela Europa custeada pelos cofres públicos. (inf Angelo Rigon)