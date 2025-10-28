PolíticaDenúncia

“Me arrependo mil vezes de ter votado em você”

28/10/2025
eleitor prefeita ivonete

Em Mandaguari, a presidente da Amusep, a prefeita Ivoneia Furtado, ouviu o que não quis. A mãe que perdeu uma filha que estava com dengue hemorrágica procurou o Pronto Atendimento Municipal por três vezes e foi tratada como se tivesse pedra nos rins. Quando descobriu o que tinha já era tarde demais.
A mãe, obviamente, disse que se arrependeu de ter votado na prefeita reeleita, que prepara as malas para uma viagem de 14 dias pela Europa custeada pelos cofres públicos. (inf Angelo Rigon)

