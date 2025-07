Maringá terá nova secretária de educação

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri deverá substituir o atual secretário, o ex-prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla, que era uma indicação do grupo político do deputado licenciado e secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo (União Brasil), logo após a vitória do prefeito eleito Silvio Barros (PP) na eleição municipal do ano passado.

A nova secretária deverá assumir a mesma secretaria que atualmente comando na vizinha cidade de Sarandi.

O apoio do então deputado Do Carmo a campanha do candidato Silvio Barros foi primordial para o alcance da vitória no primeiro turno, que teve outro importante apoio como do deputado Delegado Jacovós (PL). Nos bastidores a troca foi informada ao deputado Do Carmo por um secretário do alto escalão municipal, quando do pedido de apoio para a campanha de 2024, Ricardo e Silvio Barros procuraram o deputado para formar a coalizão suprapartidária, com isso podendo indicar nomes na secretaria.

A relação entre os líderes regionais do União Brasil e Progressistas aparentemente não está abalada, ainda…