Maringá sedia o V Concurso Paranaense de Cerveja Caseira

Maringá respira cerveja artesanal — e não é de hoje. A cidade, que coleciona prêmios nacionais com suas cervejarias, também se tornou referência para quem produz em menor escala, nas panelas de casa. Prova disso é o V Concurso Paranaense de Cerveja Caseira, que acontece de 5 a 7 de setembro, na Cervejaria Redcor. São 129 amostras inscritas, vindas de diferentes cidades do Paraná, de Santa Catarina e até do Mato Grosso.

Organizado pela CONCERVA Maringá — Confraria dos Cervejeiros Artesanais de Maringá e Região —, o concurso chega à quinta edição depois de dois anos de pausa. Mais do que premiar, o evento se propõe a estimular a produção caseira, oferecer espaço de aprendizado e fortalecer a comunidade cervejeira.

“Nosso objetivo é apoiar quem ama produzir cerveja em casa. Queremos um concurso acessível, mas com qualidade de julgamento, para que cada participante receba uma avaliação detalhada que contribua para o seu crescimento”, explica o organizador Gustavo Cuesta, cervejeiro caseiro e juiz certificado pelo BJCP (Beer Judge Certification Program).

Degustações que valem medalhas

As amostras serão analisadas por um time de jurados experientes e certificados, vindos de diferentes regiões do Brasil — e até do Paraguai. Essa diversidade garante visões múltiplas e análises enriquecedoras. Todas as avaliações seguem os critérios do Guia de Estilos BJCP 2021, referência internacional em concursos de cerveja caseira.

O processo acontece em duas etapas: primeiro, as amostras são divididas em 12 categorias, que premiam ouro, prata e bronze. Depois, as campeãs de ouro vão para o Best of Show (BOS), quando são escolhidas as três melhores cervejas de todo o concurso.

Cena em efervescência

O momento do setor em Maringá não poderia ser mais favorável. A cidade abriga cervejarias reconhecidas nacionalmente, como Cathedral, Sabores do Malte e Araucária — e vê esse movimento impulsionar também os produtores caseiros. “Toda a cena caminha junto. O contato com a cerveja artesanal comercial estimula a curiosidade e incentiva muitos a produzirem em casa. Em Maringá, temos uma entidade atuante, que promove eventos, cursos e ações constantes para fomentar a cultura da cerveja caseira”, completa Cuesta.

O diretor da CONCERVA Maringá, Mateus Dias Ferreira, reforça que o concurso também é uma oportunidade de abrir as portas da confraria para novos associados. “No nosso Instagram temos um link na bio com o procedimento para associação. A CONCERVA é formada por pessoas que se aprofundam no mundo da cerveja artesanal por meio de cursos, do próprio concurso e de eventos de socialização, onde compartilhamos cervejas e experiências. É um convite não só para quem já produz, mas também para quem deseja aprender mais e mergulhar nesse universo”, afirma.

Festa para brindar

O encerramento do concurso será no domingo (7), em clima de celebração. A Cervejaria Redcor recebe uma festa com banda de rock, chope liberado de cervejarias maringaenses e, claro, a aguardada entrega das medalhas. “É o momento de reunir todos: quem enviou amostras, os jurados, a comunidade cervejeira e também quem simplesmente gosta de boa cerveja”, completa Cuesta.

O concurso faz parte do Circuito Paranaense de Concursos de Cerveja Caseira, junto com o evento realizado em Curitiba pela ACervA Paranaense. A lista dos vencedores será divulgada nas redes sociais da CONCERVA Maringá.

Serviço

V Concurso Paranaense de Cerveja Caseira

Data: 5 a 7 de setembro

Local: Cervejaria Redcor – Av. Morangueira, 821 – Vila Esperança, Maringá (PR)