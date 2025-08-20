Maringá recebe circuito Viniltagem com feira de discos e discotecagem

O circuito de feiras de discos Viniltagem chega a Maringá depois de muito sucesso em eventos em Santa Catarina, Curitiba e Ponta Grossa. Nos dias 23 e 24 de agosto de 2025 a Cidade Canção terá uma feira de discos no Condor, da avenida Paraná. Evento será na praça de alimentação, à esquerda após entrada principal do supermercado.

E na noite do dia 23, uma discotecagem em vinil com os DJs Andye Iore (da Vinyland) e Marcelo Cramps (do Duo Sonoro, de Curitiba), no bar da Cervejaria Araucária.

O Viniltagem tem milhares de discos de vinil novos e usados, de rock, MPB, eletrônico, jazz, RAP, reggae, entre outros destacando vinis que não tem em nenhuma outra feira do Paraná.

Como lançamentos que acabaram de sair nos EUA e Europa. E, muitos com distribuição exclusiva, com os de selos independentes brasileiros.

PROMO – Além de discos usados a partir de R$ 10. Conheça os exposirores no Instagram @viniltagem

Haverá também acessórios miniaturas, patches, bandeiras, camisetas, antiguidades, entre outros.

HORÁRIOS

● 23 de agosto, sábado, entre 9h30 e 19h – feira Viniltagem , no Condor, esquina da avenidas Paraná com a Colombo

● 23 de agosto, sábado, a partir das 19h30 -discotecagem com DJ Andye Iore (da Vinyland) e DJ Marcelo Cramps (do Duo Sonoro, de Curitiba), na Cervejaria Araucária, praça Rocha Pombo, 248, centro

● 24 de agosto, domingo, entre 10h e 18h – feira Viniltagem , no Condor, esquina da avenidas Paraná com a Colombo