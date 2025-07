Maringá pode não ter Natal este ano

Por Barão do Olavo do Ingá – Maringá News

Ano vai, ano vem, e Maringá se acostumou a ver sua principal praça iluminada por milhares de luzes, embalada por trilhas natalinas e — claro — coroada por uma imensa roda-gigante, que virou símbolo das festas de fim de ano.

Mas em 2025, o que se ouve são apenas os ecos de perguntas sem resposta. Vai ter Natal? Vai ter roda gigante? Vai ter qualquer coisa no até agora tradicional evento Maringá Encantada?

A poucos meses do fim do ano, a Prefeitura segue em silêncio absoluto sobre o assunto. Não há planejamento divulgado, cronograma conhecido, comissão formada ou sequer uma nota oficial. A única certeza é a incerteza.

E a população, que todos os anos lota a praça para registrar a famosa foto com vista panorâmica da cidade lá do alto (a exceção foi o ano passado), começa a se perguntar: será que a roda-gigante ficou grande demais para caber no orçamento, ou foi o planejamento que encolheu?

Enquanto outras cidades já definem atrações e buscam patrocínios, Maringá parece estar esperando o Natal cair do céu — com Papai Noel, renas e, quem sabe, um projeto pronto de última hora.

Afinal: teremos a Maringá Encantada, implantada timidamente em 2017 e que virou um, como vocês costumam chamar, case de sucesso, inclusive para a economia da cidade, ou vai ser no improviso? A roda-gigante vai voltar ou vai virar apenas mais uma lembrança bonita dos tempos em que o Natal era levado a sério?