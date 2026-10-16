Maringá Encantada: Prefeitura convida comunidade a viver um sonho de Natal na edição deste ano

A programação da Maringá Encantada 2026 foi apresentada nesta quinta-feira, 15, em coletiva de imprensa, com novidades que incluem a ampliação da iluminação natalina pela cidade, atividades culturais em diferentes regiões e atrações inéditas para toda a família, como a participação da Turma da Mônica. A abertura oficial do evento será no dia 14 de novembro, sábado, a partir das 18h, na Praça da Catedral, com a chegada do Papai Noel, o tradicional acendimento das luzes e um show nacional.

“Inovar com a parceria da MSP Estúdios é uma oportunidade de trazer uma experiência diferente para Maringá, despertar o interesse dos visitantes e proporcionar um Natal especial para toda a família. A Turma da Mônica faz parte da história de diversas gerações e tem o potencial de atrair públicos de todas as idades. Nossa expectativa é que essa iniciativa, construída em parceria com o poder público e privado, contribua para fortalecer o comércio local e impulsionar a economia de Maringá e de toda a região”, afirma o prefeito Silvio Barros.

Neste ano, a Maringá Encantada conta com a parceria da MSP Estúdios para levar o Bairro do Limoeiro à Praça Renato Celidônio, ao lado da Prefeitura. A experiência começa com um pórtico de entrada e uma travessia por um túnel de luz formado por arcos iluminados, que conduzem o público a um circuito de ativações temáticas. Ao longo do percurso, a Estrelinha Mágica guia as famílias por cenários interativos, brincadeiras e experiências inspiradas em Mônica, Cebolinha, Milena, Cascão e Magali.

O CEO da Airpromo, Marcelo Defante, representante da MSP Estúdios, frisou a relevância do evento. “Para nós, é uma alegria ter um Natal tão importante quanto o de Maringá no nosso calendário. Nós fazemos eventos de Natal em outras cidades e percebemos o quanto é importante para a economia dos municípios.”

O secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Anníbal Bianchini, destacou que o período de festas e fim de ano movimenta a cidade e que fomentar esse comportamento é uma estratégia de reforço da economia. “Natal é, também, movimentar a cidade nessa época tão especial para o nosso comércio. A Maringá Encantada vai ser a vitrine dessa estratégia de trabalhar o turismo em uma matriz econômica e mostrar para a população que cada turista que vem para Maringá é uma oportunidade”, comentou.

Para o deputado federal Ricardo Barros, essa edição da Maringá Encantada representa um grande salto no setor de turismo. “A Maringá Encantada será um evento cada vez maior e mais expressivo, tornando Maringá referência, tal como Gramado ou Curitiba. E vamos contar, novamente, com o Ingazinho como Mascote de Maringá, feito exclusivamente para a cidade. Com a ajuda do Marcos, neto do Maurício de Sousa, retomamos a parceria.”

A iluminação, que já está sendo instalada, chega a novos corredores da cidade neste ano: avenidas Alziro Zarur, Carlos Borges e Guaiapó, além da decoração nas avenidas tradicionais, praças e vias centrais da cidade e dos distritos. E o mega túnel de luz, um dos pontos preferidos pelo público, será instalado na Avenida Getúlio Vargas.

“Estamos preparando uma iluminação especial para a Maringá Encantada, com mais de 317 quilômetros de cordões luminosos em mais de 4 mil árvores, distribuídas por diferentes regiões da cidade e nos distritos. Entre as novidades está o mega túnel de luz na Avenida Getúlio Vargas, com 90 arcos iluminados, além de novas tecnologias e elementos decorativos que vão transformar os espaços públicos e proporcionar uma experiência diferente para moradores e visitantes. A proposta é valorizar a cidade, ampliar as atrações natalinas e fazer com que as pessoas percorram diferentes regiões de Maringá para vivenciar a magia do Natal”, explica Miguel Fernando, presidente da Comissão Organizadora da Maringá Encantada 2026.

A secretária de Comunicação, Denise Silva, enfatizou que Maringá se equipará a grandes cidades e metrópoles com um Natal temático da Turma da Mônica. “Vai ser um Natal incrível, que marcará a história da Maringá Encantada e promoverá um salto no desenvolvimento da nossa cidade.”

Eixo central – A Praça da Catedral também será um dos grandes cenários da Maringá Encantada. No espaço ficarão a mega árvore de Natal, um presépio sustentável, tirolesa, carrossel veneziano, Vila do Artesanato, food trucks. E a partir de 15 de novembro terá diariamente, às 21 horas, A Hora da Luz, uma apresentação com iluminação especial que muda de cor ao ritmo da música. O espetáculo vai iluminar a fachada e criar um cenário para famílias e visitantes acompanharem juntos durante o período natalino. Além disso, uma roda-gigante será instalada na Avenida Tiradentes, em frente à Praça da Catedral.

O parque de diversões ficará no estacionamento do Terminal Urbano. Entre a Praça da Prefeitura e o Hotel Bandeirantes haverá a Vila Gastronômica (empreendedores interessados em participar da Vila podem se cadastrar via chamamento público).

A comunidade ainda poderá prestigiar atividades na praça Napoleão Moreira da Silva.

Atrações em diferentes pontos da cidade – Além da programação na região central, a Maringá Encantada levará a magia do Natal ao Parque do Japão, Avenida São Domingos e aos bairros Alvorada, Jardim Liberdade, Requião, Ney Braga e Santa Felicidade.

O secretário de Cultura, Tiago Valenciano, apresentou as atrações culturais da Maringá Encantada 2026, detalhando a grande abertura e programação cultural por todo o município. “Queremos que mais famílias possam vivenciar o espírito do Natal perto de casa, com atividades culturais, música e momentos de confraternização. Estamos preparando uma programação diversificada, com atrações para diferentes públicos. Para este ano, contamos com novidades na programação como o Concurso de Desenhos com a temática da Maringá Encantada e com relação direta com a Turma da Mônica. Em breve também apresentaremos detalhes do Concurso de Decoração e anunciaremos a atração nacional da abertura do Natal e do Reveillon”, destaca.

Solidariedade – Diariamente, durante a Maringá Encantada, haverá a carreta furacão natalina e o trenzinho. Parte do valor arrecadado com os ingressos dos passeios, bem como do parque de diversões, será revertida a instituições assistenciais de Maringá por meio do Pra Somar.

Para os fãs da Turma da Mônica haverá uma loja oficial, na Praça da Prefeitura. A compra de itens no local também contribuirá para o atendimento a instituições assistenciais, já que parte do valor das vendas também terá destinação junto ao Pra Somar.

Corrida do Noel – No dia 12 de dezembro haverá a Corrida do Noel, com o mesmo percurso realizado em 2025 e largada na Catedral.

Réveillon – Para comemorar a chegada de 2027, a Prefeitura irá promover eventos de pré-Réveillon nos distritos e na região central. Em Iguatemi, a festa será em 29 de dezembro e, em Floriano, em 30 de dezembro. O Show da Virada, no dia 31 de dezembro, será na Praça da Catedral, com atração nacional.

Programação – A programação completa das festividades de Natal será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura. Confira atrações já confirmadas:

14 de novembro — abertura oficial às 18 horas

Orquestra Filarmônica Aruna

Apresentação da Turma da Mônica

Chegada do Papai Noel, cerimônia oficial e acendimento das luzes

Show nacional

Neste dia também ocorre o início das atividades no Bairro do Limoeiro, do parque de diversões, da roda-gigante, do carrossel veneziano, da tirolesa, da Vila Gastronômica e da Vila do Artesanato, além das atividades nas praças Napoleão Moreira da Silva.

Chegadas do Papai Noel

14 de novembro: Praça da Catedral

19 de novembro: Floriano

21 de novembro: Parque do Japão

22 de novembro: Iguatemi

Shows de Natal da Turma da Mônica às 20h30

14, 15, 21, 22, 28 e 29 de novembro

5, 6, 12, 13, 19 e 20 de dezembro

Diariamente

A partir de 15 de novembro, às 21h, A Hora da Luz, na Praça da Catedral

Corrida do Noel

12 de dezembro com largada na Catedral.

Pré-Réveillon e Réveillon

29 de dezembro: pré-Réveillon em Iguatemi

30 de dezembro: pré-Réveillon em Floriano

31 de dezembro: Show da Virada, na Praça da Catedral com show nacional