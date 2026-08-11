Coworking da Prefeitura oferece espaço para impulsionar negócios, reunir clientes e tirar projetos do papel

Nem todo profissional precisa ou tem condições de manter um escritório próprio. Para quem trabalha de forma autônoma, está começando um negócio, desenvolve um projeto ou precisa de um espaço estruturado para uma reunião, a Prefeitura de Maringá oferece uma alternativa: o Espaço Coworking da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação (Amtech).

Localizado no piso superior do Terminal Urbano, o espaço faz parte do programa Impulso Maringá e está disponível para pessoas físicas e empresas. O ambiente pode ser utilizado para atividades de trabalho, reuniões e desenvolvimento de projetos, sem a necessidade de manter uma estrutura própria.

Desde abril, os interessados podem solicitar o uso do espaço por meio de peticionamento eletrônico no Sistema SEI da Prefeitura de Maringá, pelo processo “Solicitação de Uso do Espaço Físico AMTECH” .

A estrutura conta com 14 estações de trabalho equipadas com computadores, além de espaços para quem prefere utilizar o próprio equipamento. Também estão disponíveis sala de reuniões, mediante agendamento, e o Espaço Maker, equipado com impressora 3D.

Mais do que oferecer uma mesa para trabalhar, o coworking também aproxima os usuários do ecossistema de inovação de Maringá. A proposta é facilitar o acesso a tecnologia, conhecimento e conexões que podem ajudar no desenvolvimento de novos projetos e negócios.

“Por meio do espaço coworking, o ecossistema inovador e a tecnologia tornam-se mais acessíveis para os empreendedores locais. Assim, a Amtech pode oferecer o suporte necessário para trazer novos projetos para Maringá”, afirma a diretora-presidente da Amtech, Patrícia Saugo.

O espaço funciona em fluxo contínuo, com inscrições abertas por tempo indeterminado enquanto houver vagas disponíveis. Além da estrutura física, o programa oferece mentorias, cursos e capacitações voltados à tecnologia e ao empreendedorismo inovador.

Cursos gratuitos – A Amtech também promove cursos gratuitos para ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico. Estão abertas as inscrições para as capacitações “Introdução à utilização de Inteligência Artificial e Chatbots”, com aulas de 20 de julho a 30 de outubro, das 19h às 22h, e “Introdução à Robótica”, de 31 de agosto a 30 de outubro, também das 19h às 22h .

Em caso de dúvidas sobre o uso do coworking, é possível entrar em contato com a Amtech pelo telefone (44) 3127-5351.