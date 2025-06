Marialva precisa de seriedade

De Gilmar Ferreira, no site O Diário de Maringá:

A cidade de Marialva vive um momento em que precisa de união, responsabilidade e decisões eficazes. Mas, infelizmente, o que temos visto por parte do presidente da Câmara, vereador Rafael Poli, é uma atuação mais voltada à produção de vídeos e postagens em redes sociais do que ao enfrentamento dos reais desafios do município.

Um caso emblemático foi o alarde em torno do uso de um maquinário da prefeitura. Poli divulgou vídeos insinuando que colegas da base da prefeita teriam barrado um requerimento que questionava a legalidade da ação. O que ele não explicou é que existe uma lei municipal, aprovada em 2010 (nº 1092/2010), que autoriza o poder público a prestar apoio à infraestrutura industrial, inclusive com serviços como terraplanagem, escavações e cortes. Bastaria ter consultado a Diretoria de Indústria e Comércio, sem necessidade de transformar o tema em espetáculo.

Outro episódio foi a crítica à quadra de esportes que, segundo ele, acumula água. Curiosamente, a obra foi feita na gestão passada, período em que Poli já era vereador. Se o problema era tão evidente, por que só agora se manifesta? Leia mais.