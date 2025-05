Mandaguaçu desativa unidade de transbordo e inaugura Ecoponto com estrutura mais moderna

A Prefeitura de Mandaguaçu deu um importante passo na área da sustentabilidade com a desativação da antiga unidade de transbordo de resíduos sólidos, localizada nas proximidades do distrito de Pulinópolis. O local foi oficialmente encerrado na tarde da quarta-feira (28) e, a partir de agora, todo o material descartado pela população será encaminhado para o novo Ecoponto, que já está em funcionamento.

O transbordo era utilizado como ponto de descarte temporário de lixo, resíduos e bens volumosos, como móveis velhos e utensílios domésticos, antes do envio para o aterro sanitário licenciado, localizado em Maringá. Esse processo de destinação final continua sendo mantido. No entanto, o novo espaço conta com estrutura mais adequada, oferecendo mais segurança ambiental, organização e controle.

O Ecoponto de Mandaguaçu está localizado na Rua João Camilo de Souza, no Barracão Terezan, no bairro Parque Ouro Verde. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.

Com a nova instalação, a cidade reforça seu compromisso com o meio ambiente e dá um passo importante rumo à gestão mais eficiente dos resíduos sólidos. O Ecoponto será a nova referência para a recepção de materiais inservíveis e funcionará como espaço exclusivo para descarte correto, evitando o acúmulo de lixo em áreas inadequadas e colaborando para um município mais limpo e sustentável.

A orientação da Prefeitura é que os moradores não levem mais resíduos ao antigo local. Todos os descartes agora devem ser feitos diretamente no Ecoponto, que está pronto para atender à população com segurança e responsabilidade ambiental.