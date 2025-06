Luzamor pede apoio aos vereadores

Representantes da Fundação Cultural e Educacional Luzamor subiram à tribuna, na sessão desta terça-feira (3), para apresentar as ações e atividades desenvolvidas pela entidade. A autora do convite para uso da tribuna foi a presidente da Câmara de Maringá, vereadora Majô.

Após a apresentação de vídeo institucional contando a história da entidade, fundada há 50 anos pelas irmãs Sumiko e Yaeko Miyamoto, o presidente Marcelo Carvalho de Souza pediu apoio ao Poder Legislativo. “Ainda hoje fico emocionado em ver esse vídeo. Quero contar com os 23 vereadores para devolver esse espaço tão significativo para comunidade de Maringá, especialmente para nossas crianças”, enfatizou.

A diretora Eliana Palma também fez uso da palavra e sublinhou que o esforço da atual diretoria e empresários conseguiu reerguer o espaço, porém o apoio do Poder Público é fundamental para a continuidade das atividades. “O Luzamor é uma conquista da cidade desde que a comunidade japonesa criou esse espaço e que estava quase perdido. Nós que vimos aquele espaço florescer, não podemos deixar aquilo morrer e voltar a se perder. Temos de ter respeito e agradecimento aos fundadores”, afirmou.

Com a pandemia da covid e furtos, o Luzamor viveu não apenas a paralisação de suas atividades artísticas e culturais como também sofreu enormes desgastes e deterioração de sua sede. Do teto ao piso, não havia nenhum espaço do prédio que necessitava urgentemente de reformas. Ao final de 2022, um grupo de empresários assumiu o compromisso de lutar pela causa.

Por meio de trabalho voluntário, a parceira de empresas e amigos ligados à arte deu nova vida ao prédio sede. Recuperação do telhado, impermeabilização, preparação das salas de aula, readequação do espaço, acessibilidade foram algumas das intervenções, além da regularização de toda documentação da entidade, garantido, assim, o retorno das atividades.

Atualmente o Luzamor oferece aulas de diversos instrumentos, coral adulto e infantil, orquestra e canto para a comunidade. Além dos alunos pagantes, a entidade atende 120 alunos de forma gratuita em seus projetos sociais.