Lutador de Muay Thai é preso após espancar brutalmente um colega de trabalho

Um fato grave ocorreu por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira, 5, dentro de uma padaria localizada na Avenida Franklin Delano Roosevelt, no Conjunto Requião, em Maringá. Ademir Alves, 44 anos, entrou no estabelecimento e usou sua força como lutador de muay thai para enforcar a vítima.

Uma câmera instalada na padaria gravou toda a ação. Após derrubar a vítima no chão, Ademir desferiu socos contra o rosto da vítima. Funcionários e dois clientes ficaram em desespero ao ver a briga. O agressor chegou a conferir se a vítima estava viva e em seguida registra do seu celular uma foto do homem no chão.

A Guarda Civil de Maringá ao chegar com o Samu no local já buscou informações do autor e do veículo. Através de um trabalho de inteligência, a GCM de Maringá conseguiu buscar imagens de câmeras por onde a camionete do agressor passou.

Uma das imagens mostra que o veículo tinha entrado em Sarandi. A GCM de Sarandi foi acionada e imediatamente cercou o condutor. Agentes da Guarda de Sarandi disseram que Ademir e a vítima, Alexandre Paizan da Silva, 47 anos, já teriam trabalhado juntos em uma empresa.

Levado ao plantão da Delegacia de Polícia Civil, o agressor chegou a acusar a vítima de ser estelionatária. O delegado Osmir Ferreira Neves, disse que a imagem das agressões é revoltante. “Vamos tomar todas providências“, disse o delegado.

Já o homem agredido sofreu ferimentos e lesões graves em face e crânio. Alexandre foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. Ao receber alta do hospital, a polícia deverá ouvir a vítima para dar sua versão. (inf André Almenara)