Luiz Neto é confirmado como novo líder do governo Silvio Barros na Câmara

O vereador Luiz Neto (Agir) foi anunciado oficialmente como o novo líder do governo Silvio Barros na tarde desta segunda-feira, 24. Aos 25 anos, ele se torna o mais jovem da história da Câmara a ocupar essa posição estratégica.

Durante seu discurso de renúncia durante sessão de eleição de presidente da Câmara, Neto afirmou que tomou a decisão após uma fala do prefeito Silvio Barros que o inspirou: “Precisamos estar dispostos a fazer o que a cidade precisa.” O vereador destacou que seu compromisso será de diálogo e unidade, buscando sempre o desenvolvimento de Maringá e o bem-estar da população, ainda que nem todas as decisões agradem a todos.

Com experiência na articulação política, Neto se destaca por sua trajetória no poder público e por sua habilidade de diálogo, adquirida ao longo de suas participações no rádio e na TV. Sua capacidade de articulação é frequentemente apontada como um diferencial para sua idade, o que reforça a escolha estratégica do prefeito.

Agora, Luiz Neto assume a missão de representar os interesses da administração municipal na Câmara e construir apoio entre os colegas parlamentares. Ele substituirá o vereador Odair Fogueteiro, que passa a ocupar a Segunda Secretaria da Mesa Diretora.