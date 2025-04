Um acidente foi registrado pelas equipes de socorristas do Siate e Samu logo pela manhã desta terça-feira, 22, em Maringá. A colisão ocorreu por volta das 7h55 e envolveu duas motocicletas deixando três pessoas feridas na rotatória da PR 317 com o Contorno Sul.

Os feridos foram encaminhados a hospitais de Maringá, uma vítima com maior gravidade. (inf André Almenara)