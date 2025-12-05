Acidente

Laudo aponta causa da morte de médico oftalmologista em acidente em Maringá

Foto de redação redação05/12/2025
laudo acidente medico Laudo aponta causa da morte de médico oftalmologista em acidente em Maringá

O laudo pericial divulgado pela Polícia Científica trouxe informações conclusivas sobre a morte do oftalmologista Fábio Massaiti Tokunaga, 52 anos, vítima de um gravíssimo acidente que aconteceu no dia 14 de novembro, na Avenida Itororó.

Francisco Caricati, delegado responsável pela investigação, aponta que a causa da morte do médico foi lesão encefálica produzida por instrumento perfuro-contundente. Antes da conclusão oficial, o atestado de óbito já indicava que o médico havia morrido em decorrência de trauma de crânio.

incendio carro vitima Laudo aponta causa da morte de médico oftalmologista em acidente em Maringá

Agora, com laudo completo, o detalhamento técnico reforça a linha de investigação adotada pela Polícia Civil, que permanece inalterada. A motorista do BYD deverá responder criminalmente por homicídio com dolo eventual pois há indícios de negligência por parte da condutora. (inf André Almenara)

Foto de redação redação05/12/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Três pessoas se ferem após colisão frontal envolvendo duas motos em Iguatemi

Três pessoas se ferem após colisão frontal envolvendo duas motos em Iguatemi

01/12/2025
Foto de Motorista mata mulher no trânsito e em seguida furta veículo para fugir do local

Motorista mata mulher no trânsito e em seguida furta veículo para fugir do local

01/12/2025
Foto de Homem com sintomas de embriaguez sofre acidente grave ao ser atropelado na Avenida Colombo

Homem com sintomas de embriaguez sofre acidente grave ao ser atropelado na Avenida Colombo

24/11/2025
Foto de Dois jovens morrem de acidente após piloto empinar moto e bater em poste

Dois jovens morrem de acidente após piloto empinar moto e bater em poste

21/11/2025
Botão Voltar ao topo