Laudo aponta causa da morte de médico oftalmologista em acidente em Maringá

O laudo pericial divulgado pela Polícia Científica trouxe informações conclusivas sobre a morte do oftalmologista Fábio Massaiti Tokunaga, 52 anos, vítima de um gravíssimo acidente que aconteceu no dia 14 de novembro, na Avenida Itororó.

Francisco Caricati, delegado responsável pela investigação, aponta que a causa da morte do médico foi lesão encefálica produzida por instrumento perfuro-contundente. Antes da conclusão oficial, o atestado de óbito já indicava que o médico havia morrido em decorrência de trauma de crânio.

Agora, com laudo completo, o detalhamento técnico reforça a linha de investigação adotada pela Polícia Civil, que permanece inalterada. A motorista do BYD deverá responder criminalmente por homicídio com dolo eventual pois há indícios de negligência por parte da condutora. (inf André Almenara)