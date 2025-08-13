Lauana Prado traz a festa Raiz a Maringá

A “Festa Mais Raiz do Brasil” desembarca pela primeira vez em Maringá no dia 27 de setembro, no Paraná Expo, sob o comando da cantora e compositora Lauana Prado. O evento, que vem lotando casas em todo o Brasil, promete cerca de quatro horas de música em uma experiência única, com um repertório que mescla sucessos da artista e regravações de clássicos da música sertaneja.

No setlist, músicas que marcam a carreira de Lauana, como “Coração Sertanejo”, “Escrito nas Estrelas”, “Um Sonhador” e “CDs e Livros”, além das faixas do novo EP “Apruma, Beagá”, parte do projeto audiovisual Raiz Belo Horizonte.

O público poderá escolher entre três setores: Pista Raiz, Camarote Bar do Tetéu e o exclusivo Raiz VIP Experience, que oferece benefícios como entrada diferenciada, open bar premium e open food, visita ao camarim, hospedagem no mesmo hotel da artista e kit personalizado.

“Estou muito feliz de voltar para Maringá com o projeto RAIZ. Cada cidade vive essa experiência de forma única, e tenho certeza que essa edição será inesquecível”, afirma Lauana Prado.

Além da apresentação, a festa terá cenografia renovada, lojinhas temáticas, praça de alimentação e a loja oficial RAIZ, com produtos exclusivos. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 18 de agosto no site lauanapradoraiz.com.br.