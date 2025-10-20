Policial
Ladrão acorda cedo para roubar
8h49 em atividade
Na manhã desta segunda-feira, 20, no posto de combustível Dubai, localizado na Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, no Parque Residencial Cidade Nova em Maringá, um malandro visivelmente transtornado adentrou ao estabelecimento armado com uma faca e ameaçou funcionárias, foi até o caixa e roubou dinheiro e maço de cigarros, saindo calmamente da loja de conveniência.
A policia civil em poucos minutos localizou e prendeu o meliante ainda próximo do estabelecimento que se encontra detido na sede da 9ª SDP.