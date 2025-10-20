Policial

Ladrão acorda cedo para roubar

8h49 em atividade

Foto de redação redação20/10/2025

Na manhã desta segunda-feira, 20, no posto de combustível Dubai, localizado na Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, no Parque Residencial Cidade Nova em Maringá, um malandro visivelmente transtornado adentrou ao estabelecimento armado com uma faca e ameaçou funcionárias, foi até o caixa e roubou dinheiro e maço de cigarros, saindo calmamente da loja de conveniência.
A policia civil em poucos minutos localizou e prendeu o meliante ainda próximo do estabelecimento que se encontra detido na sede da 9ª SDP.

 

Etiquetas
Foto de redação redação20/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Operação Mafiusi: Secretário diz que telefone não era dele

Operação Mafiusi: Secretário diz que telefone não era dele

18/10/2025
Foto de Aumento de IPTU, cratera no meio da rua e secretário da fazenda alvo de Operação da Polícia Federal

Aumento de IPTU, cratera no meio da rua e secretário da fazenda alvo de Operação da Polícia Federal

16/10/2025
Foto de Operação contra sonegação que teria causado prejuízo de R$ 110 milhões

Operação contra sonegação que teria causado prejuízo de R$ 110 milhões

07/10/2025
Foto de Presidente deixa a câmara escoltada por seguranças e guardas municipais

Presidente deixa a câmara escoltada por seguranças e guardas municipais

02/10/2025
Botão Voltar ao topo