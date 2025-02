Juiz pede anulação de decreto

Na tarde de hoje, 6, o juiz substituto da 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, Leandro Albuquerque Muchiuti, expediu ofício ao prefeito Silvio Barros II (PP) comunicando oficialmente a suspensão dos direitos políticos da ex-vereadora Edith Dias de Carvalho, por decisão transitado em julgado de ação civil pública por violação aos princípios administrativos (a ação do nepotismo).

O magistrado determina que o chefe do Executivo promova imediatamente a anulação do decreto nº 124/2025, nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. O decreto nomeou Edith Dias, em 2 de janeiro, diretora do Gabinete da Vice-Prefeita de Maringá. (inf Angelo Rigon)