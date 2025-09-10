Justiça

Juiz nega liminar a ex-vereadora Cris Lauer

Mandado de segurança da ex-vereadora do Partido Novo foi analisado pela 1ª Vara da Fazenda Pública

Foto de redação redação10/09/2025
O juiz Márcio Augusto Matias Perroni, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, negou hoje pedido de liminar feito pela ex-vereadora Cristianne Costa Lauer (Novo), que ingressou com mandado de segurança visando anular sua cassação, ocorrida dia 27 de agosto. Lauer foi condenada este ano por improbidade administrativa (enriquecimento ilícito).

Na semana passada o mandado sequer chegou a ser analisado, por causa de erro no valor dado à causa. O valor, que era de R$ 1,5 mil, foi corrigido para R$ 182.316,00. A ex-vereador ingressou com o mandado de segurança cível contra a presidente da Câmara Municipal de Maringá, Majorie Catherine Capdebosq (PP). A decisão negando o pedido, analisadas as quatro alegações feitas pela defesa da ex-vereadora.

Num dos trechos, o juiz assinala que na sessão especial que culminou na cassação “vê-se que a autoridade impetrada [a presidente Majô] primeiro suspendeu a sessão para se aguardar a presença do douto advogado da parte impetrada e, após finda a suspensão, constatou-se que aquele procurador não acessou ao link disponibilizado pela Presidência para o exercício da defesa da impetrante e sequer compareceu a seu outro dito compromisso na Comarca de Almirante Tamandaré”.

