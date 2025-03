Jovem que estava na UTI por conta de um acidente com patinete está fora de perigo

Mayumi Enomoto, de 21 anos, recebeu alta da UTI. A paciente já está se recuperando de um acidente no quarto do Hospital Bom Samaritano. Familiares comemoraram muito a evolução do quadro de saúde da jovem. Parentes usaram redes sociais para agradecerem todas orações e mensagens de carinho.

Mayumi Enomoto pilotava um patinete quando sofreu um acidente grave no dia 7 de março na Rua Soldado Adivaldo Lopes da Silva, no Jardim São Silvestre. Mayumi trafegava pela rua quando sofreu a queda após passar por uma lombada.

A queda do patinete resultou em um trauma de crânio grave. O médico do Samu imediatamente entubou a paciente que apresentava agitação e rebaixamento de consciência. Após ser estabilizada, a jovem foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. Ainda não há uma data para a paciente deixar o hospital.

