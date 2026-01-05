Jovem que estava desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 5.

Uma fonte ouvida pela Banda B confirmou que Roberto apareceu andando e foi resgatado. Informações iniciais apontam que ele foi achado em uma chácara de Antonina, no litoral do Paraná, a cerca de 20 km do local onde ele foi visto pela última vez.

O jovem foi achado minutos depois de o Corpo de Bombeiros divulgar que gritos de socorro foram ouvidos na região onde as buscas eram feitas. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do jovem.

“Na verdade, ele chegou sozinho no Cacatu. São 20 quilômetros, um local difícil. Estava dentro da nossa área de buscas campeadas, mas estávamos concentrando aqui em cima. Felizmente, ele desceu as encostas e estava andando nesses dias todas”, disse o coronel Gabriel, do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático), à Banda B.

De acordo com o comandante, havia indícios de que o jovem estivesse percorrendo as trilhas durante todos esses dias, mas não se acreditava na ideia de que ele andaria tão longe.