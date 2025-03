Jovem perde a vida ao colidir moto contra caçamba

O acidente aconteceu na noite de sábado, 1º, na rua Almerinda Silveira Coelho, proximidades do Parque Hortência, em Maringá. Um rapaz pilotando uma CG Titan colidiu violentamente contra uma caçamba de entulhos. A batida foi tão forte que a caçamba se moveu com o impacto.

O piloto da motocicleta chegou a se levantar e em seguida caiu inconsciente. Populares que estavam na rua acionaram o socorro. Foi realizada manobras de reanimação pela equipe do Samu mas a vítima não resistiu e faleceu.

Um homem que não permaneceu no local teria presenciado o acidente. Ele contou a outras pessoas que o motociclista estava empinando a moto quando perdeu a direção do veículo e colidiu contra a caçamba. A PM informou que a caçamba estava fixada corretamente na rua e sinalizada.

Após uma perícia, o corpo do rapaz foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Militar ao comparecer no local lavrou um boletim de acidente de trânsito. A Delegacia de Trânsito deverá requisitar imagens de câmeras para levantar os motivos da colisão. (inf André Almenara)