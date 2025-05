Jovem é internado na UTI após motorista provocar acidente e fugir do local

O jovem Igor Gabriel Sibioni Pereira, 22 anos, foi internado na noite de quinta-feira, 22, após sofrer um acidente bastante grave no cruzamento da Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff com Rua Esmeralda, em Maringá.

O condutor de um Fiat Palio cruzou a preferencial do motociclista que seguia pela Alexandre Rasgulaeff. A batida foi tão forte que o corpo do piloto passou por cima do teto do automóvel. O motorista chegou a desembarcar do veículo, mas em seguida fugiu abandonando o veículo no local.

Igor Gabriel sofreu ferimentos graves. A Polícia Militar constatou através da placa do Palio que o veiculo é clonado. O carro foi apreendido e encaminhado ao plantão da Polícia Civil. Dentro do veículo havia um papel com nome de Hugo Rodrigues de Souza e um crachá de uma funcionária do Detran de Paranavaí.

A mãe do motociclista procurou o site pedindo ajuda para localizar o motorista. Ela disse que o filho recentemente passou por uma cirurgia na coluna para a retirada de um tumor. A mãe revoltada ainda disse para as autoridades policiais tomarem uma providência. (inf André Almenara)