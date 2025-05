Jovem de 19 anos que retornava de Maringá morreu ao sofrer acidente na rodovia de Nova Esperança

O acidente aconteceu antes das 7 horas deste domingo, 25, no KM 138 da rodovia BR-376, em Nova Esperança. O motorista de um Ford Fusion que seguia sentido Paranavaí perdeu o controle do automóvel e bateu com muita violência contra um poste de alta tensão que fica em uma propriedade rural.

O carro ao colidir danificou uma cerca e invadiu a propriedade particular. Isadora Boscariol Rossini, de 19 anos, estava no banco de trás do veículo. A jovem morreu no local. A vítima fatal era da cidade de Paranavaí.

Outras duas mulheres de 19 anos foram socorridas pelo Samu sendo encaminhadas ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. O condutor Gabriel de Souza Pereira Lopes, de 22 anos, e outro passageiro de 20 anos recusaram atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motorista negou a fazer o teste do etilômetro. O motorista relatou que todos estavam em uma casa noturna em Maringá. Ele ainda disse que ingeriu álcool. Gabriel de Souza foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Paranavaí. (inf André Almenara)