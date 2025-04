Instalada Comissão da PPP da Iluminação

A Comissão Especial de Estudos da Iluminação Pública da Câmara Municipal de Maringá realizou hoje sua reunião de instalação. Flávio Mantovani (PSD) será o presidente, Sidnei Telles (Podemos) o relator, Guilherme Machado (PL), William Gentil (PP) e Luiz Neto (Agir) serão membros.

O grupo se reunirá às quartas-feiras, às 14h, para apurar o andamento do contrato de concessão administrativa firmado entre o Consórcio Luz de Maringá S.A. e a administração municipal, aprovado no ano passado. A parceria tem sido alvo de muitas reclamações da população. A Comissão de Estudos terá 120 dias para levantar as informações sobre o contrato e cronograma de ações por meio de avaliações documentais e depoimentos.