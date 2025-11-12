Inscrições da Rotary Run terminam hoje

Se você ainda não garantiu sua vaga na 1ª Rotary Run, é hora de correr — literalmente. As inscrições para a corrida beneficente organizada pelo Rotary Club de Maringá-Colombo encerram-se nesta quarta-feira, 12 de novembro, e podem ser feitas pelo site (aqui) . A prova será realizada no próximo dia 30 de novembro, em Maringá, com percurso de 7 km voltado ao público amador.

A largada será em frente à Ingatubos, na Avenida Rebouças, e promete reunir atletas e amantes da corrida em uma manhã de esporte e solidariedade. O trajeto foi pensado para proporcionar uma experiência prazerosa e segura aos corredores, unindo desafio na medida certa e cenário urbano. A distância de 7 km é ideal para quem já corre 5 km e quer evoluir, ou para quem busca uma prova leve, mas com espírito de superação.

Na arena de chegada, os participantes serão recebidos com um clima de celebração, com chope Hórus, música e espaço de convivência. A ideia é transformar a linha de chegada em um ponto de encontro — um momento para brindar à superação e celebrar o propósito da prova.

Mais do que uma corrida, a Rotary Run nasceu para unir atividade física, solidariedade e propósito. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR), instituição com 62 anos de história que realiza cerca de 4 mil atendimentos mensais. O projeto prevê a digitalização completa dos prontuários da entidade, modernizando o sistema e tornando os atendimentos mais ágeis e eficientes.

Além da ANPR, a corrida também vai beneficiar outras instituições apoiadas pelo Rotary Colombo, como o Hospital da Criança, a Creche Menino Jesus, os Escoteiros, o Instituto de Música São Miguel Arcanjo e o SOS.

Troféus com alma e história

Um dos grandes diferenciais da Rotary Run está na premiação: os troféus são produzidos com a madeira da primeira Catedral de Maringá, construída entre 1950 e 1972. Décadas depois, essa mesma madeira foi utilizada para erguer as casas do Núcleo Social Papa João XXIII, que abrigou mais de mil famílias.

O material foi resgatado e transformado em troféus, carregando agora uma nova missão: celebrar a superação dos corredores e simbolizar o compromisso do Rotary com a transformação social e ambiental.

“Essa madeira tem alma. Ela já foi Catedral, já serviu de abrigo e agora se torna um símbolo de conquista. Cada atleta que cruzar a linha de chegada vai levar para casa um pedaço vivo da história de Maringá”, afirma Giuseppe Zuliani, presidente do Rotary Club de Maringá-Colombo.

Ao todo, serão entregues 120 troféus — número acima da média das provas tradicionais — e medalhas personalizadas para todos os participantes.

Serviço – Rotary Run 2025

Data da prova: 30 de novembro de 2025

Local: largada em frente à Ingatubos, Avenida Rebouças – Maringá (PR)

Distância: 7 km

Premiação: troféus exclusivos feitos com madeira da primeira Catedral de Maringá e medalhas personalizadas

Arena de chegada: chope artesanal, música e espaço de convivência

Causa: arrecadação de recursos para digitalização dos prontuários da ANPR e apoio a projetos sociais

Inscrições até hoje (12 de novembro)