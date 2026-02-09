Idosos morrem em acidente em rodovia

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 8, na rodovia PR-554 que liga a cidade de Castelo Branco com São Jorge do Ivaí. Cinco pessoas que ocupavam um GM Corsa se envolveram em uma batida. O condutor do veículo saiu da pista de rolamento e colidiu contra um barranco de terra.

No impacto, um casal de idosos morreu na hora. O homem tinha 86 anos e a mulher 70. Outros ocupantes do automóvel sofreram ferimentos graves. Um senhor de 68 anos precisou ser entubado pela equipe médica do Samu. A vítima foi trazida pela equipe aeromédica do Samu até o Hospital Santa Casa.

A família seguia em comboio com outros carros para comemorar o aniversário de uma pessoa em Terra Boa quando houve o acidente. Integrantes da família que estavam em outros veículos perceberam a ausência do Corsa e retornaram no trecho quando encontraram.

O local foi periciado pela Polícia Científica. Os corpos dos idosos, Gildasio Alves Araújo e Maria das Graças da Silva, foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Estadual lavrou um boletim de acidente. (inf ANdré Almenara)