Acidente

Idosos morrem em acidente em rodovia

Foto de redação redação09/02/2026
acidente sao jorge do ivai Idosos morrem em acidente em rodovia

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 8, na rodovia PR-554 que liga a cidade de Castelo Branco com São Jorge do Ivaí. Cinco pessoas que ocupavam um GM Corsa se envolveram em uma batida. O condutor do veículo saiu da pista de rolamento e colidiu contra um barranco de terra.

No impacto, um casal de idosos morreu na hora. O homem tinha 86 anos e a mulher 70. Outros ocupantes do automóvel sofreram ferimentos graves. Um senhor de 68 anos precisou ser entubado pela equipe médica do Samu. A vítima foi trazida pela equipe aeromédica do Samu até o Hospital Santa Casa.

A família seguia em comboio com outros carros para comemorar o aniversário de uma pessoa em Terra Boa quando houve o acidente. Integrantes da família que estavam em outros veículos perceberam a ausência do Corsa e retornaram no trecho quando encontraram.

O local foi periciado pela Polícia Científica. Os corpos dos idosos, Gildasio Alves Araújo e Maria das Graças da Silva, foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Estadual lavrou um boletim de acidente. (inf ANdré Almenara)

Foto de redação redação09/02/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Motociclista sofre parada cardiorrespiratória após colisão frontal

Motociclista sofre parada cardiorrespiratória após colisão frontal

06/02/2026
Foto de Motorista morre ao ser ejetado de veículo no centro de Sarandi

Motorista morre ao ser ejetado de veículo no centro de Sarandi

29/01/2026
Foto de Acidente entre moto e bicicleta deixa dois homens feridos em Mandaguaçu

Acidente entre moto e bicicleta deixa dois homens feridos em Mandaguaçu

28/01/2026
Foto de Idosa é atropelada na faixa por veículo oficial de prefeitura

Idosa é atropelada na faixa por veículo oficial de prefeitura

27/01/2026
Botão Voltar ao topo