Hospital da Criança inaugura 10 leitos

O Hospital da Criança de Maringá, na região Noroeste do Estado, deu início a uma nova fase de ampliação dos seus serviços de saúde com a inauguração, ontem, da nova Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, uma ação antecipada do cronograma original de execução. O espaço conta com 10 leitos destinados a pacientes de idade entre 29 dias a 16 anos, oferecendo atendimento de alta e média complexidade para Maringá e região.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou durante a cerimônia a importância da iniciativa para a rede de atenção pediátrica. “Garantir atendimento especializado e de qualidade é um compromisso do governo federal. Essa nova fase do Hospital da Criança de Maringá reforça nossa prioridade na saúde infantil e também no cuidado das famílias que por aqui passarão.”, afirmou.

Ao todo, o hospital recebeu um investimento de R$ 181,8 milhões, com recursos da Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R$ 124,2 milhões para sua construção, além de investimentos do governo federal, do município e da Organização Mundial da Família. Ainda, a Sesa garantiu um repasse de R$ 72 milhões, dividido em parcelas mensais de R$ 1,5 milhão, para o custeio do hospital.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou que o reforço na estrutura é um marco para a região. “Esse hospital é fruto de um trabalho conjunto e representa um grande avanço para a saúde infantil do Paraná. A nova UTI é mais um passo para garantir um atendimento qualificado e humanizado, beneficiando milhares de crianças”, afirmou.

Já o prefeito de Maringá, Silvio Barros II, enfatizou a relevância do hospital como referência. “Este é um hospital muito especial, um dos maiores da América Latina. Por experiência pessoal, sei o quão importante é o cuidado a crianças e este é um momento que marca um novo ciclo assistencial, que fará a diferença na vida da nossa região”, destacou.

Desde a inauguração, em setembro do ano passado, o Hospital da Criança de Maringá vem ampliando sua estrutura para melhor atender a população. Na fase inicial, foram inaugurados 61 leitos de internação, três salas cirúrgicas e 23 consultórios, além da implantação do Hospital Dia, uma unidade do complexo hospitalar dedicada a cirurgias de baixa complexidade. Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo contará com 148 leitos de internação e 40 de UTI. O hospital, que possui 24,2 mil m², é responsável por atender crianças e adolescentes de 212 municípios do Norte e Noroeste do Estado.

Em 2017, quando Barros era ministro da Saúde no governo Michel Temer (MDB), ele nomeou Nísia Trindade presidente da Fiocruz depois de um grande embate político. O governo queria nomear Tania Cremonini de Araújo-Jorge, que ficou em segundo lugar nas eleições da Fiocruz, e por pouco a tradição de nomear a mais votada foi quebrada. Ao final daquele ano o atual deputado federal licenciado anunciou o Hospital da Criança de Maringá, construído através de uma ONG sediada em Curitiba; o estabelecimento, que atenderia até outros estados, deveria estar pronto em novembro de 2018, mas somente foi inaugurado no ano passado. O HCM é gerenciado pela Liga Álvaro Bahia, de Salvador (BA).

Este foi um dos últimos eventos de Nísia como ministra, cargo que deve ter novo titular na terça-feira; cobiçado pelo centrão, o ministério deverá ficar com Alexandre Padilha, também ex-ministro, que dias atrás recebeu o secretário estadual para um almoço.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o secretário de Atenção Especializada em Saúde, Adriano Massuda; o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, o deputado federal Zeca Dirceu; o deputado estadual Arilson Chiorato; além de prefeitos, vereadores, profissionais de saúde e lideranças da região.