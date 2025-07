Homem morre atropelado por carro na rodovia BR-376

O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã desta sexta-feira, 25, na rodovia BR-376, em Maringá. Um homem ainda não identificado morreu atropelado por um automóvel VW Gol. O corpo da vítima após ser atingido pelo carro foi arremessado a vários metros de distância.

O motorista que reside em Iguatemi ligou pedindo a presença do socorro. Na ligação, ele disse aos bombeiros que não tinha encontrado o corpo. Na chegada do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado na valeta que divide as duas pistas.

Um dos calçados do homem ficou em cima do capô do automóvel. A equipe médica do Samu ao avaliar as condições da vítima informou que um dos pés tinha sido decepado. Bombeiros tentaram vasculhar o local do acidente mas o membro não foi encontrado.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o pedestre foi atropelado na faixa. O motorista do veículo aceitou a passar pelo teste do etilômetro que deu negativo. A vítima fatal não portava nenhum documento. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. (inf André Almenara)