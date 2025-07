Homem é encontrado morto em sua casa

A policia militar foi acionada na manhã desta quinta-feira, 17, até a rua São João na Zona 7 em Maringá, para uma suspeita de homicídio. Os policiais encontraram no interior da residência um homem de 72 anos morto, possivelmente vítima de agressão.

Equipe do SAMU também foi ao local e constatou a morte, segundo a médica que atendeu a ocorrência não foi localizado no corpo da vítima preliminarmente nenhuma perfuração por arma de fogo, mas somente a perícia da Policia Civil poderá afirmar.

No cômodo havia sangue no chão e uma ferramenta que seria uma chave de fenda. Moradores próximos disseram terem ouvido barulho semelhante a estampidos durante a madrugada, e viram três homens suspeitos durante a noite rondando a residência. (foto reprodução André Almenara)