Homem, com mandado de prisão por estupro, é preso após fugir da Guarda Municipal e atropelar motoboy

A equipe ROMU da Guarda Civil Municipal de Maringá prendeu um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na tarde do último sábado, 13, na Rua Diamante, no Jardim Real.

O alerta partiu do Centro de Controle Integrado (CCI), que identificou um veículo Gol branco, cujo proprietário estava circulando pela região central da cidade. Agentes da ROMU localizaram o carro e deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu.

Teve início um acompanhamento tático, enquanto outras viaturas da GCM realizaram o cerco. O suspeito chegou a passar em alta velocidade na frente da Delegacia de Polícia Civil que fica localizada na Avenida Mandacaru. Já no Jardim Real, o motorista começou a realizar manobras perigosas.

Na Rua Diamante, o condutor subiu na calçada e só parou após colidir contra um motoboy que estava parado na esquina. Houve o cerco e o homem foi algemado. Rogério Fernandes de Souza, de 39 anos, nega ter cometido o crime de estupro.

O homem foi encaminhado ao plantão da 9ª Subdivisão Policial (SDP), onde permanecerá sob custódia na cadeia pública de Maringá. Já o veículo, que apresentava diversas irregularidades, foi recolhido ao pátio conveniado. (inf André Almenara)