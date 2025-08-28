Política

Há dois anos levou um bolo

Foto de redação redação28/08/2025
cris bolo Há dois anos levou um bolo

Hoje, 28 de agosto, faz dois anos que a vereadora a época pelo partido Novo, Cris Lauer, invadiu uma cerimônia no auditório Hélio Moreira (anexo ao Paço Municipal) para cobrar, segundo ela, melhorias para a Guarda Municipal. Ela interrompeu o discurso do delegado chefe, Adão Rodrigues, e começou o seu desabafo.
Na oportunidade ela levou um bolo em mãos aos presentes.

Hoje na câmara de vereadores os agentes da GM foram homenageados pelos seus 18 anos da criação e instalação da Guarda em Maringá, a vereadora não estava presente.

Foto de redação redação28/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Prefeito coloca seu líder em situação constrangedora

Prefeito coloca seu líder em situação constrangedora

28/08/2025
Foto de Acompanhe a sessão de julgamento do processo de cassação da vereadora Cris Lauer do partido Novo

Acompanhe a sessão de julgamento do processo de cassação da vereadora Cris Lauer do partido Novo

27/08/2025
Foto de Vereadora rompe com prefeito e cobra a demissão de secretário

Vereadora rompe com prefeito e cobra a demissão de secretário

26/08/2025
Foto de Quem é Sérgio Moro?

Quem é Sérgio Moro?

25/08/2025
Botão Voltar ao topo