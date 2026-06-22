Segurança

Guarda Municipal amplia capacidade de atendimento com 15 novas viaturas

Aquisição de veículos faz parte do planejamento em segurança pública da Prefeitura para prevenção e resposta a ocorrências; investimento é de R$ 1,6 milhão

Foto de redação redação22/06/2026
guarda municipal Guarda Municipal amplia capacidade de atendimento com 15 novas viaturas

Para ampliar a capacidade de atendimento à população, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Segurança, entregou na sexta-feira 15 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal. Os novos veículos entregues à corporação são 13 unidades do Fiat Argo e duas do modelo Fiat Cronos, que serão utilizados em atividades como patrulhamento, acompanhamento à Patrulha Maria da Penha, proteção ambiental, patrimonial, entre outras. O investimento total é de R$ 1,6 milhão, viabilizado pelos deputados estaduais Delegado Jacovós (PL) e Fábio Oliveira (Novo), com apoio do Governo do Estado. No começo do mês a prefeitura convocou candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento de 45 vagas de GCM.

A iniciativa aprimora as ações de patrulhamento, prevenção e atendimento de ocorrências em todas as regiões da cidade. “A entrega das viaturas representa mais estrutura e capacidade de resposta para atender a população. A ampliação da frota e o aumento do efetivo da Guarda Municipal fortalecem o trabalho das equipes e ampliam a presença nas ruas. Esse investimento representa mais segurança, mais agilidade no atendimento e melhores condições para preservar a ordem, a tranquilidade e o bem-estar da população. Agradecemos a parceria dos deputados que trabalham para ajudar a nossa cidade”, afirmou o prefeito Silvio Barros II (PP).

Para a vice-prefeita Sandra Jacovós (PL), investir em segurança pública é investir na qualidade de vida da população. “A presença da Guarda nas ruas fortalece as políticas de segurança e contribui para uma cidade mais segura. Isso atrai investimentos, fortalece o comércio, valoriza os bairros e permite que as pessoas ocupem os espaços públicos com mais confiança. Pessoas seguras vivem melhor e são mais saudáveis”, disse.

Para o secretário de Segurança, Delegado Luiz Alves (PL), os novos veículos vão tornar o serviço mais eficiente e aproximar ainda mais a Guarda da comunidade. “Com essa ampliação, estamos mais preparados para atender às necessidades da população. As novas viaturas passarão por adequações, com a instalação de equipamentos como giroflex e outros dispositivos necessários ao patrulhamento. Depois disso, vão garantir mais mobilidade, reforçar o patrulhamento preventivo, contribuir para uma resposta mais rápida às ocorrências e dar mais efetividade ao trabalho dos agentes”, salientou.

O deputado estadual Delegado Jacovós enfatizou que os veículos vão ampliar a mobilidade das equipes e fortalecer a capacidade operacional da Guarda Municipal. “Os números mostram o avanço do trabalho da corporação. Em Maringá, o cumprimento de mandados de prisão pela Guarda passou de 13, em 2024, para 19, em 2025, e chegou a 33 em 2026. As abordagens a suspeitos também cresceram de 424, em 2024, para 594, em 2025, e 968 em 2026. Com esses veículos, teremos condições de alcançar resultados ainda melhores, com mais opções de deslocamento para qualquer região da cidade, inclusive os distritos”, pontuou.

guarda Guarda Municipal amplia capacidade de atendimento com 15 novas viaturas

O deputado federal Ricardo Barros (PP) frisou que as ações da gestão municipal têm contemplado diferentes áreas e demandas da população. “Hoje tivemos eventos nas áreas da educação, da saúde e agora da segurança. O objetivo da administração do prefeito Silvio Barros II é atender a todos. Seguimos trabalhando para que Maringá tenha cada vez mais conquistas.”

A comandante da Guarda, Irene Santos, destacou que as novas viaturas ajudarão com suporte em diferentes frentes. “As viaturas são fundamentais para que possamos atuar nos diferentes programas e serviços da corporação, como a Patrulha Maria da Penha, proteção ambiental, segurança patrimonial e fiscalização de trânsito”, explicou.

O vereador William Gentil (PP) ressaltou que a Guarda Civil Municipal tem se destacado pelo trabalho dos homens e mulheres que integram a corporação. “São servidores dedicados a fazer o melhor pela cidade. Com as novas viaturas e mais guardas, reforçamos a segurança e fortalecemos ainda mais a corporação.”

Para o vereador Pastor Sandro (Republicanos), presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, o investimento contribui para que os agentes atuem com mais eficiência. “A Guarda e a comunidade merecem as melhores condições de trabalho, com veículos, equipamentos e preparo para servir a nossa cidade”, disse.

Presenças – Também participaram da entrega das viaturas os vereadores Angelo Salgueiro (Podemos) e Guilherme Machado (PL); o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Adriano Alves; e o major do 4º Batalhão da Polícia Militar, Alexandro Gomes. (C/ PMM)

Etiquetas
Foto de redação redação22/06/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Governo muda cúpula da Polícia Militar do Paraná

Governo muda cúpula da Polícia Militar do Paraná

21/01/2026
Foto de Transporte coletivo: passageiros têm o direito de indicar o local de desembarque após 22 horas

Transporte coletivo: passageiros têm o direito de indicar o local de desembarque após 22 horas

24/09/2025
Foto de Câmara soluciona excesso de horas extras com nova vigilância armada

Câmara soluciona excesso de horas extras com nova vigilância armada

12/07/2025
Foto de Guarda Civil Municipal recebe quatro novas viaturas para reforço do patrulhamento das unidades escolares

Guarda Civil Municipal recebe quatro novas viaturas para reforço do patrulhamento das unidades escolares

15/05/2025
Botão Voltar ao topo