Guarda Municipal amplia capacidade de atendimento com 15 novas viaturas

Para ampliar a capacidade de atendimento à população, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Segurança, entregou na sexta-feira 15 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal. Os novos veículos entregues à corporação são 13 unidades do Fiat Argo e duas do modelo Fiat Cronos, que serão utilizados em atividades como patrulhamento, acompanhamento à Patrulha Maria da Penha, proteção ambiental, patrimonial, entre outras. O investimento total é de R$ 1,6 milhão, viabilizado pelos deputados estaduais Delegado Jacovós (PL) e Fábio Oliveira (Novo), com apoio do Governo do Estado. No começo do mês a prefeitura convocou candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento de 45 vagas de GCM.

A iniciativa aprimora as ações de patrulhamento, prevenção e atendimento de ocorrências em todas as regiões da cidade. “A entrega das viaturas representa mais estrutura e capacidade de resposta para atender a população. A ampliação da frota e o aumento do efetivo da Guarda Municipal fortalecem o trabalho das equipes e ampliam a presença nas ruas. Esse investimento representa mais segurança, mais agilidade no atendimento e melhores condições para preservar a ordem, a tranquilidade e o bem-estar da população. Agradecemos a parceria dos deputados que trabalham para ajudar a nossa cidade”, afirmou o prefeito Silvio Barros II (PP).

Para a vice-prefeita Sandra Jacovós (PL), investir em segurança pública é investir na qualidade de vida da população. “A presença da Guarda nas ruas fortalece as políticas de segurança e contribui para uma cidade mais segura. Isso atrai investimentos, fortalece o comércio, valoriza os bairros e permite que as pessoas ocupem os espaços públicos com mais confiança. Pessoas seguras vivem melhor e são mais saudáveis”, disse.

Para o secretário de Segurança, Delegado Luiz Alves (PL), os novos veículos vão tornar o serviço mais eficiente e aproximar ainda mais a Guarda da comunidade. “Com essa ampliação, estamos mais preparados para atender às necessidades da população. As novas viaturas passarão por adequações, com a instalação de equipamentos como giroflex e outros dispositivos necessários ao patrulhamento. Depois disso, vão garantir mais mobilidade, reforçar o patrulhamento preventivo, contribuir para uma resposta mais rápida às ocorrências e dar mais efetividade ao trabalho dos agentes”, salientou.

O deputado estadual Delegado Jacovós enfatizou que os veículos vão ampliar a mobilidade das equipes e fortalecer a capacidade operacional da Guarda Municipal. “Os números mostram o avanço do trabalho da corporação. Em Maringá, o cumprimento de mandados de prisão pela Guarda passou de 13, em 2024, para 19, em 2025, e chegou a 33 em 2026. As abordagens a suspeitos também cresceram de 424, em 2024, para 594, em 2025, e 968 em 2026. Com esses veículos, teremos condições de alcançar resultados ainda melhores, com mais opções de deslocamento para qualquer região da cidade, inclusive os distritos”, pontuou.

O deputado federal Ricardo Barros (PP) frisou que as ações da gestão municipal têm contemplado diferentes áreas e demandas da população. “Hoje tivemos eventos nas áreas da educação, da saúde e agora da segurança. O objetivo da administração do prefeito Silvio Barros II é atender a todos. Seguimos trabalhando para que Maringá tenha cada vez mais conquistas.”

A comandante da Guarda, Irene Santos, destacou que as novas viaturas ajudarão com suporte em diferentes frentes. “As viaturas são fundamentais para que possamos atuar nos diferentes programas e serviços da corporação, como a Patrulha Maria da Penha, proteção ambiental, segurança patrimonial e fiscalização de trânsito”, explicou.

O vereador William Gentil (PP) ressaltou que a Guarda Civil Municipal tem se destacado pelo trabalho dos homens e mulheres que integram a corporação. “São servidores dedicados a fazer o melhor pela cidade. Com as novas viaturas e mais guardas, reforçamos a segurança e fortalecemos ainda mais a corporação.”

Para o vereador Pastor Sandro (Republicanos), presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, o investimento contribui para que os agentes atuem com mais eficiência. “A Guarda e a comunidade merecem as melhores condições de trabalho, com veículos, equipamentos e preparo para servir a nossa cidade”, disse.

Presenças – Também participaram da entrega das viaturas os vereadores Angelo Salgueiro (Podemos) e Guilherme Machado (PL); o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Adriano Alves; e o major do 4º Batalhão da Polícia Militar, Alexandro Gomes. (C/ PMM)