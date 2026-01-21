Governo muda cúpula da Polícia Militar do Paraná
O subcomandante-geral e o chefe do Estado Maior da PMPR foram substituídos, permanecendo o comandante-geral coronel Jefferson Silva
O Governo do Estado resolveu mexer na cúpula da Polícia Militar do Paraná. O decreto número 12.423 de 14 de janeiro traz as alterações no comando.
O subcomandante-geral e o chefe do Estado Maior da PMPR foram substituídos — permanecendo o comandante-geral coronel Jefferson Silva.
Para o lugar do coronel Paulo Henrique Semmer, o escolhido para ocupar a função de subcomandante-geral foi o também coronel Paulo Renato Aparecido Siloto. O governo, no mesmo decreto, ainda suspendeu a obrigatoriedade de transferência para a reserva remunerada de Siloto.
Já para o Estado Maior, saiu o coronel Paulo Roberto Lima e foi nomeado o coronel Eleandro Azevedo.
Na caserna, quase ninguém quis comentar o caso. Alguns acharam estranho a solenidade de posse de Siloto acontecer nesta terça-feira (20) às 10h no auditório do Ministério Público do Paraná.
Uma fonte de alto coturno de dentro da caserna afirmou ao Blog Politicamente apenas que são mudanças rotineiras na instituição. Outra fonte chegou a falar em oxigenação. E o fato da cerimônia acontecer no MP, a fonte disse que o local foi escolhido por conta do amplo espaço para receber convidados.
As mexidas no comando da PMPR pegou muitos de supetão — principalmente os que estão deixando as funções. Aliás, até alguns palacianos se mostraram surpresos com o decreto assinado pelo governador Ratinho Junior, pelo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e pelo secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira. (inf Blog politicamente)