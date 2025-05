Guarda Civil Municipal recebe quatro novas viaturas para reforço do patrulhamento das unidades escolares

Para ampliar as ações de segurança nas unidades escolares, a Guarda Civil Municipal recebeu quatro novas viaturas. Do total de veículos entregues, três foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do senador Sérgio Moro e uma com investimentos próprios do município. Cada viatura teve investimento de R$ 147 mil, o que totalizou R$ 588 mil. Com a entrega, a frota da Guarda Civil foi ampliada em 21%.

O prefeito Silvio Barros destacou a importância dos novos veículos e agradeceu ao senador pela emenda parlamentar. “Com as novas viaturas, vamos ampliar o patrulhamento e garantir rápida resposta em qualquer circunstância. Nossas equipes da Guarda Civil Municipal poderão estar em mais lugares e espaços públicos da cidade ao mesmo tempo”, disse.

O senador Sérgio Moro ressaltou sobre a importância dos investimentos na área da segurança pública. “Fico contente em poder ajudar com essa emenda. Inclusive, também quero dizer que tem mais emendas destinadas para Maringá. Vamos trabalhar para reforçar a segurança pública de todo nosso Estado”, afirmou.

As novas viaturas integram um planejamento estratégico voltado à segurança nas unidades escolares, proporcionando mais agilidade e eficiência nas ações de proteção à comunidade escolar.