Câmara soluciona excesso de horas extras com nova vigilância armada

A Câmara de Maringá deu mais um passo importante na modernização de sua estrutura administrativa e na valorização dos servidores. Começou a operar nesta quinta-feira (11) o novo serviço de vigilância armada com profissionais da empresa Stone Segurança Ltda., contratada por meio de licitação para reforçar a segurança patrimonial dos prédios do Legislativo.

Com a implantação da nova escala de vigilância 12×36, a medida encerra definitivamente o acúmulo de horas extras dos servidores estatutários da Casa, que vinham sendo exigidos além da carga horária legal para suprir a falta de pessoal. A iniciativa garante melhores condições de trabalho para os servidores efetivos e representa um avanço na gestão responsável dos recursos humanos e financeiros da Câmara.

O contrato prevê três postos com vigilantes armados. Dois atuam no prédio anexo, nos turnos diurno e noturno, e um na sede da Câmara, com cobertura contínua para suprir ausências legais como férias, licenças e futuras aposentadorias. Além de resolver a sobrecarga de trabalho, a contratação também assegura mais eficiência e segurança nos serviços prestados.

Segundo a chefe da Divisão de Licitações e Compras, Jaqueline Tortola Ribeiro Sisti, o contrato está diretamente vinculado ao uso do prédio anexo. Caso o imóvel seja desocupado durante a vigência do contrato, a Câmara poderá rescindi-lo sem ônus ou, se necessário, realocar os vigilantes para o prédio-sede.

A medida integra um conjunto de ações adotadas pela presidência da Casa para enfrentar o déficit de servidores na vigilância patrimonial, cujos cargos serão extintos futuramente. A ação reafirma o compromisso da atual gestão com a transparência, a valorização dos servidores e o uso eficiente dos recursos públicos.