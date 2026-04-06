Grave acidente no Contorno Sul deixa motorista preso às ferragens

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 6, no Contorno Sul, nas proximidades do Jardim Bertioga. Uma VW Saveiro seguia pelo Contorno Sul no sentido a Sarandi quando colidiu na lateral de um caminhão prancha que trafegava no sentido contrário e transportava um maquinário agrícola.

Com o impacto, a picape rodou na pista e o condutor ficou preso entre às ferragens, sem conseguir sair do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram um trabalho minucioso de desencarceramento. Foi necessário cortar a lataria e remover o teto da picape para possibilitar a retirada segura da vítima.

O motorista sofreu uma laceração severa em um dos braços e perdeu grande quantidade de sangue. Antes da chegada do socorro, pessoas que passavam pelo local improvisaram um torniquete utilizando um cinto de segurança, ação que ajudou a conter a hemorragia e evitou um agravamento ainda maior na vítima.

Após ser avaliada pelo médico intervencionista do Samu, a vítima foi estabilizada e encaminhada em estado grave ao Hospital Santa Casa de Maringá. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. (inf André Almenara)