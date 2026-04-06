Acidente

Grave acidente no Contorno Sul deixa motorista preso às ferragens

Foto de redação redação06/04/2026
acidente contorno sul Grave acidente no Contorno Sul deixa motorista preso às ferragens

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 6, no Contorno Sul, nas proximidades do Jardim Bertioga. Uma VW Saveiro seguia pelo Contorno Sul no sentido a Sarandi quando colidiu na lateral de um caminhão prancha que trafegava no sentido contrário e transportava um maquinário agrícola.

Com o impacto, a picape rodou na pista e o condutor ficou preso entre às ferragens, sem conseguir sair do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram um trabalho minucioso de desencarceramento. Foi necessário cortar a lataria e remover o teto da picape para possibilitar a retirada segura da vítima.

O motorista sofreu uma laceração severa em um dos braços e perdeu grande quantidade de sangue. Antes da chegada do socorro, pessoas que passavam pelo local improvisaram um torniquete utilizando um cinto de segurança, ação que ajudou a conter a hemorragia e evitou um agravamento ainda maior na vítima.

Após ser avaliada pelo médico intervencionista do Samu, a vítima foi estabilizada e encaminhada em estado grave ao Hospital Santa Casa de Maringá. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. (inf André Almenara)

Etiquetas
Foto de redação redação06/04/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Grave acidente deixa mulher ferida após carro capotar várias vezes

Grave acidente deixa mulher ferida após carro capotar várias vezes

04/04/2026
Foto de No meio do caminho mais um buraco

No meio do caminho mais um buraco

25/03/2026
Foto de Motorista sem habilitação atropela e mata idoso no centro de Marialva

Motorista sem habilitação atropela e mata idoso no centro de Marialva

03/03/2026
Foto de Cabo da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá morre em acidente na rodovia PR-323

Cabo da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá morre em acidente na rodovia PR-323

18/02/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo