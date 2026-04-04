Grave acidente deixa mulher ferida após carro capotar várias vezes

Na tarde desta quinta-feira, 2, um grave acidente foi registrado na rodovia PR-897, no município de Marialva. Um veículo Fiat Siena, com placa de Londrina, que seguia no sentido Mandaguari, capotou diversas vezes após se envolver em uma colisão com um caminhão.

De acordo com o relato do motorista do automóvel, o caminhão que trafegava à frente teria realizado uma manobra para fazer o retorno na pista sem perceber a aproximação do carro, possivelmente em razão de um ponto cego.

O Siena acabou colidindo violentamente na traseira da carreta. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e capotou para o outro lado da rodovia. No veículo estavam cinco pessoas da mesma família.

Durante o acidente, uma das mulheres ficou presa às ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento realizado por equipes da Defesa Civil de Marialva, com apoio do Corpo de Bombeiros de Maringá.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada de helicóptero do Samu ao Hospital Santa Rita. Ela apresentava ferimentos, incluindo um corte profundo na região do crânio com laceração. O estado de saúde da vítima inspira cuidados.

O motorista recusou atendimento médico no local. Já os demais ocupantes não sofreram ferimentos e permaneceram às margens da rodovia, bastante abalados emocionalmente. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. (inf André Almenara)