Governo lança Escola de Planejamento para impulsionar desenvolvimento dos municípios

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Planejamento (SEPL), dá um passo decisivo rumo à excelência na gestão pública municipal com uma iniciativa inovadora. Nesta quarta-feira, 4, foi lançada a Escola de Planejamento, que visa solidificar uma cultura de planejamento estratégico e gestão responsável nas 399 cidades paranaenses. O anúncio, feito pelo secretário Ulisses Maia, durante uma reunião estratégica com diretorias da Pasta e vinculadas, realizada na recém-inaugurada Sala de Situação da SEPL.

Segundo o secretário, a ação marca um novo capítulo na governança do Estado. Maia ressaltou que o sucesso do Paraná, reconhecido nacionalmente como modelo de gestão, é fruto de um planejamento rigoroso e das diretrizes claras estabelecidas pelo governador Ratinho Junior, executadas pela SEPL.

“Com o exemplo da experiência e da cultura do planejamento, que deu muito certo no Estado, vamos compartilhar com as cidades do Paraná. Isso será por meio da Escola de Planejamento“, afirmou, enfatizando que o fortalecimento dos municípios é a chave para um Paraná ainda mais robusto.

A Escola de Planejamento é a parceira estratégica para a eficiência e o desenvolvimento. A equipe técnica especializada da SEPL estará à disposição dos gestores municipais em três modalidades abrangentes, garantindo acessibilidade e suporte contínuo: presencialmente nas cidades, levando o conhecimento e a expertise diretamente aos municípios; presencialmente na Secretaria do Planejamento, oferecendo um ambiente colaborativo e de troca de experiências; de forma online, flexibilizando o acesso às capacitações para todos os gestores, independentemente da localização.

GESTÃO MODERNA – As capacitações oferecidas são focadas em ferramentas práticas e essenciais para a gestão moderna. Os cursos e orientações abordarão temas fundamentais como a construção de metas efetivas, o domínio do Plano Plurianual (PPA), a elaboração e captação de recursos para projetos inovadores, os processos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e a utilização estratégica dos dados e informações importantes disponíveis na base de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

“Compartilhar com cada um dos 399 municípios para que se possa evoluir cada vez mais significa que, ao passo que cada município avança, o Estado evolui como um todo. Isso se traduz diretamente em mais bem-estar, melhoria da condição de vida e desenvolvimento econômico sustentável para toda a nossa gente, garantindo a eficiência e transparência no gerenciamento do dinheiro público“, concluiu Ulisses Maia. “A Escola de Planejamento é uma ferramenta real e prática, para capacitar líderes para construir cidades mais prósperas e resilientes.”