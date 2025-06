Gasto com horas extras na atual gestão de Maringá cresce quase R$ 1 milhão nos cinco primeiros meses do ano

O valor gasto em horas extras pela Prefeitura de Maringá subiu 7% – quase R$ 1 milhão em um ano. Os números levam em consideração os vencimentos pagos entre janeiro e maio. No ano passado, o custo foi de R$ 12.249.463,62, enquanto os valores pagos em 2025 chegam a R$ 13.218.081,01. Os dados são públicos e estão disponíveis no portal da transparência.

Os valores praticados dizem respeito somente à estrutura do Poder Executivo, e não engloba os gastos de horas extras da Câmara de Vereadores, que causou polêmica, por exemplo, com o pagamento de vigias. Tanto em 2024, quanto em 2025, abril foi o mês com maiores custos, tendo o município desembolsado, respectivamente, R$ 2.995.144,59 e R$ 3.167.774,78. Veja o mês a mês das horas-extras do município nos 5 primeiros meses do ano e o comparativo:

Horas-Extras em 2025:

Janeiro: 2.616.891,19

Fevereiro: 1.899.559,59

Março: 2.418.697,85

Abril: 3.167.774,78

Maio: 3.115.157,60

Total 13.218.081,01‬

Horas-extras em 2024

Janeiro: 2.505.727,03

Fevereiro: 1.836.081,35

Março: 2.209.488,19

Abril: 2.995.144,59

Maio: 2.703.022,46

Total: 12.249.463,62‬

A remuneração de horas-extras entra no cálculo utilizado pelos Tribunais de Contas para verificar os limites de alerta e prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal. No balanço entre janeiro e dezembro de 2024, referente ao último quadrimestre, o índice estava em 46,47% (abaixo do limite de alerta que é 48,6%). Apesar do aumento de valores nas horas-extras, o primeiro quadrimestre apresentou queda no índice de responsabilidade fiscal, para 45,83%. (inf Angelo Rigon)