Funcionário de auto elétrica sofre acidente impressionante com BMW

O grave acidente aconteceu por volta de 11h45 da manhã desta quarta-feira, 23, na Avenida Guaíra, em Maringá. O condutor de uma BMW M3 capotou após colidir contra um guard rail de concreto. O veículo estava em alta velocidade quando capotou.

Uma motocicleta Honda Biz que estava estacionada foi parar debaixo da BMW. O motorista que dirigia o carro de luxo é funcionário de uma auto elétrica e auto center. O rapaz foi realizar testes no automóvel quando ao acelerar perdeu a direção e colidiu violentamente contra a proteção.

Equipes do Corpo de Bombeiros rapidamente chegaram ao local e prestaram atendimento ao condutor que apresentava alguns ferimentos. Uma das rodas do veículo se soltou do eixo e foi parar a vários metros de distância.

A Defesa Civil de Maringá ao ser acionada compareceu ao local e viu a necessidade de bloquear uma das pistas onde a estrutura de concreto foi atingida. Reparos serão realizados pelas equipes da Prefeitura de Maringá. (inf André Almenara)