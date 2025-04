Um flagrante de violência contra dois menores ocorreu num condomínio de Marialva e acabou no registro de boletim de ocorrência.

Um homem que mora no mesmo local desceu do carro e agarrou de forma violenta os cabelos de duas crianças, de 6 a 12 anos, arrastando-as em torno de seu carro. O Conselho Tutelar deve atuar no caso. Imagens de videomonitoramento chocam pela agressão sofrida pelos menores. Ele chega dando bronca nas crianças antes de atacá-las; supostamente eles teriam discutido com a filha do homem. A agressão foi tão forte que uma delas chega a por as mãos no couro cabeludo, por causa da dor. (inf Angelo Rigon)