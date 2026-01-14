Festival do Café Especial muda para o Shopping Catuaí e espera receber 50 mil pessoas em março

Após o sucesso da primeira edição, realizada em outubro do ano passado no Sebrae, o Festival do Café Especial já tem data e local confirmados para sua segunda edição. Em 2026, o evento será realizado de 20 a 22 de março, no estacionamento do Shopping Catuaí, em Maringá, com expectativa de receber cerca de 50 mil pessoas ao longo dos três dias.

Promovido pela Rota dos Cafés Especiais, entidade setorial vinculada à Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM) e ao Visite Maringá, o festival entra em uma nova fase, com estrutura ampliada e programação mais diversa. O evento ocupará uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, planejada para oferecer conforto, experiências sensoriais e conteúdo técnico ao público.

Nesta edição, o Festival do Café Especial amplia seu papel como ponto de conexão de toda a cadeia produtiva do café, reunindo produtores de cafés especiais, torrefações, cafeterias, marcas do setor, profissionais especializados e consumidores finais apaixonados pela bebida. A proposta é aproximar quem produz, quem transforma e quem consome, fortalecendo o ecossistema do café especial.

Para a presidente da Rota dos Cafés Especiais, Celene Viana, a segunda edição mantém a essência do projeto, mas ganha escala. “O público pode esperar uma celebração genuína do café especial brasileiro e da força da nossa região. A proposta é unir café e gastronomia em uma experiência que acolhe o visitante, com ambientes dedicados ao aprendizado, salas de workshops, palestras e muita degustação, permitindo que as pessoas descubram as nuances dos melhores grãos do Brasil”, afirma.

A mudança da data, de outubro para março, faz parte de uma estratégia de posicionamento do festival no calendário nacional do setor. Segundo Celene, a ideia é abrir o ano com um grande encontro do universo do café especial. “Queremos acolher o mercado logo no início do ano e transformar o festival no primeiro grande ponto de encontro de comunicadores, especialistas e profissionais do setor”, explica.

O coordenador do projeto, Michael Tamura, que também preside o Visite Maringá, destaca que a escolha de março levou em conta tanto o calendário do setor quanto o potencial de atração de público qualificado. “Analisamos os principais eventos do mercado e entendemos que março é um período estratégico para atrair o máximo de profissionais, entidades e empresas influentes. Além disso, é um momento favorável para o calendário de eventos de Maringá”, pontua.

Estrutura maior e novas experiências

Entre as principais novidades desta edição está a mudança para o estacionamento do Shopping Catuaí, que permitirá uma dinâmica mais ampla e diversificada. Além das áreas de exposição e degustação de cafés especiais, o festival contará com salas exclusivas de workshops, uma Cozinha Modelo voltada para harmonizações gastronômicas e a realização de um campeonato inédito para baristas.

Outro destaque da programação serão as salas de cupping, espaços dedicados à degustação técnica de cafés especiais, onde o público poderá experimentar diferentes perfis sensoriais, origens e métodos, guiado por profissionais do setor. A proposta é aprofundar o conhecimento sobre o café de forma acessível, educativa e sensorial.

“Se em 2025 fomos um palco de conhecimento, em 2026 essa missão ganha escala. A estrutura é maior, mais completa, mas sempre pensada para manter nossa essência: educação, valorização do produtor e conexão direta com o consumidor final”, reforça Celene.

Michael Tamura adianta que o público também encontrará uma diversidade maior de marcas e fornecedores. “Já temos marcas nacionais confirmadas, além de empresas de equipamentos de torrefação e outros players importantes do mercado. Será uma grande imersão no universo do café especial”, afirma.