Falta de água e alimentação revolta pais de alunos de escola de Maringá

Na semana passada pais e mães de alunos da escola municipal Benedita Natalia de Lima, no conjunto habitacional Honorato Vecchi, foram surpreendidos por ligações para buscarem os filhos imediatamente na escola no meio do período diurno. O motivo da convocação era a falta de água e alimentação para os alunos.

A indignação ficou estampada no rosto de mães e pais, pela falta de estrutura na escola. Uma mãe relatou que um caminhão pipa estava há uma semana abastecendo com água a instituição educacional localizada na zona sul da cidade.

A revolta também era para alguns pais que não foram avisados, em virtude de falta de um contato ou por estarem trabalhando naquele horário.