Expoingá contrata temporários

A Sociedade Rural de Maringá iniciou hoje o processo de recrutamento e seleção de temporários para trabalhar nos setores de bilheteria, catraca e estacionamento na Expoingá 2025.

A feira, que acontece de 8 a 18 de maio, conta inicialmente com vagas para operador de caixa nos setores de bilheteria e estacionamento, conferente no setor de catraca e orientador de pátio no setor de estacionamento. Para participar da seleção, os interessados devem preencher um formulário aqui.

As vagas serão preenchidas para três turnos de trabalho: manhã, tarde e noite. Os turnos de trabalho são 6 horas diárias, com salário por hora trabalhada. Após o preenchimento do cadastro, os selecionados serão convocados pela Sociedade Rural.