Excelente nome

Uma radiografia do eleitorado de Guarapuava, na região centro-sul do Paraná, revela um paradoxo: enquanto as lideranças executivas mantêm sólida aprovação, o campo legislativo apresenta-se como território em disputa, onde novos nomes podem surpreender. Um deles é o empresário Josiel Lima (MDB), que em 2022 ficou entre os cinco mais votados da cidade e do partido para a Câmara Federal

Levantamento realizado pela Ágili Pesquisas, de Londrina, mostrou que, caso as eleições fossem hoje, lideram a preferência para a Câmara Federal o Cristina Silvestre e Rodrigo Estacho. Nos cruzamentos dos dados, no entanto, Josiel Lima chama a atenção pela disparidade entre seu potencial e seu atual capital político. Ele se aproxima de 3% nas intenções de voto atuais, mas 55,56% do eleitorado admite que poderia votar nele.

Os números mostram um candidato com perfil técnico promissor: Josiel aparece com apenas 7,23% de rejeição, 36,14% de imagem positiva entre quem o conhece e 50% de aprovação no eleitorado rural. Com 79,20% do eleitorado ainda desconhecendo seu nome, a janela de oportunidade está na superação do anonimato, tendo como trunfo a conexão orgânica com o eleitorado rural e a baixa rejeição, podendo ocupar espaços deixados vagos pela disputa entre os nomes consolidados.



De acordo com o levantamento, Josiel Lima tem boa receptividade inicial (36,14%), grande potencial de crescimento (50,60%), além da baixa rejeição e 58,82% de imagem positiva entre os jovens adultos (25 a 34 anos).

A pesquisa levantou ainda a classificação da administração do prefeito Denilson Baitala. Ela foi considerada boa por 44,11% dos entrevistados, sendo que 33,33% apontaram como regular, 13,78% como ótima; 4,01% disseram ser ruim, 3,51% classificaram como péssima e 1,25% não soube ou não quis responder.

Feito nos dias 16 e 17 deste mês, o levantamento coletou a opinião dos eleitores com uma amostra aleatória de 400 entrevistas pessoais.