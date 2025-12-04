Ex-procuradora-geral do Estado toma posse como desembargadora no TJPR

Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, tomou posse a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a magistrada Leticia Ferreira da Silva. Em outubro, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o decreto de nomeação, após a definição da lista tríplice pelo Pleno do Tribunal.

O vice-governador Darci Piana participou da solenidade e destacou a trajetória da nova desembargadora. “A indicação do governador apenas confirmou a votação desta Casa de Leis e a competência dessa mulher que fez muito pelo Estado com independência, ética e sabedoria jurídica.”

“Alegria, honra e gratidão definem este momento. Alegria de quem percorreu uma longa caminhada, enfrentou desafios e hoje vê seu propósito se concretizar. Honra por ter a oportunidade de integrar um dos tribunais mais respeitados do país. E gratidão às pessoas que me sustentaram com apoio e confiança e tornaram possível este momento”, afirmou a magistrada e ex-procuradora-geral do Estado.

“Com esses sentimentos, reconheço a importância da advocacia paranaense, que cumpre sua função constitucional de indicar representantes à magistratura”, completou.

Ela é a quarta mulher indicada pelo governador Ratinho Junior desde 2019, dentro da política do quinto constitucional. No total, nove pessoas foram nomeadas: além de Letícia, Priscilla Placha Sá, Ana Cláudia Ringer, Luciana Carneiro de Lara, Cláudio Smirne Diniz, Eduardo Augusto Salomão Cambi, Andrei de Oliveira Rech, José Américo Penteado de Carvalho e Fábio Luís Franco.

O percurso profissional de Leticia Ferreira da Silva também foi ressaltado pelo presidente em exercício do TJPR, desembargador Fábio Dalla Vecchia. Ela é a primeira procuradora de carreira do Estado a assumir uma vaga na Corte.

“Nesse contexto, é especialmente significativo receber uma representante da OAB, pois a vaga do quinto constitucional, por sua própria natureza, funciona como um mecanismo de democratização do Poder Judiciário, trazendo um novo e valioso ponto de vista aos debates desta Casa, o que enriquece nossos julgamentos”, afirmou.

Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, Leticia iniciou sua trajetória na advocacia pública em 1996. Ao longo da carreira, construiu sólida atuação na Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, onde desempenhou diversas funções de liderança e coordenação.

“Ainda somos poucas, e cada conquista abre novos caminhos de participação. Estar nesta Corte significa abrir portas, permitir que outras mulheres se reconheçam nesse ambiente e mostrar que é possível ocupar os espaços onde as decisões são tomadas. Que este momento seja um convite para que mais mulheres tragam suas histórias e visões, e para que a Justiça seja fortalecida na diversidade”, concluiu a desembargadora.

NOVA DESEMBARGADORA – Leticia Ferreira da Silva foi integrante do Conselho Superior da PGE no biênio 2011–2013 e passou a compor, a partir de 2017, o Grupo Permanente de Análise Legislativa. Em 2016, assumiu a coordenação do Grupo Estratégico de Recuperação de Ativos, iniciativa voltada à recuperação de créditos e otimização da arrecadação estadual.

Também atuou como procuradora-chefe nas Procuradorias Regionais de Jacarezinho, Londrina e Maringá, e, posteriormente, em Curitiba, assumiu a Coordenação da Dívida Ativa na Procuradoria Fiscal. Além disso, foi procuradora-chefe da Coordenadoria de Assuntos Fiscais, com destaque na condução de projetos de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa e na gestão do contencioso fiscal.

PRESENÇAS – Também estiveram na cerimônia o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson; o presidente do TRT9, desembargador Célio Horst Waldraff; o vice-presidente do TCE-PR, Ivan Bonilha; o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti; a subprocuradora-geral do Estado, Lúcia Helena Cachoeira; o defensor público do Paraná, Matheus Cavalcanti Munhoz; o presidente da OAB – Seção Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira; o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Marcel Ferreira dos Santos; o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. (AEN)