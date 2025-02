Este ano está esquisito

Um Boeing 737 MAX 8 da Gol Linhas Aéreas colidiu com uma viatura durante aceleração para decolagem no aeroporto do Galeão-RJ.



“O Rio Galeão informa que houve um incidente sem vítimas entre um carro de manutenção e um avião em uma das pistas do aeroporto na noite desta terça-feira, por volta das 22h. Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens”, disse a concessionária que administra o terminal, em nota. (inf G1)